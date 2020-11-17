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Bolu’da, 4 metrelik köprüden uçan otomobil sürücüsü hayata tutunamadı Hurdaya dönen otomobilden yaralı kurtulan 2 çocuk babası 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti

İHA

Bolu'da, D100 Karayolu'nda seyir halindeyken 2 otomobilin kontrolden çıkarak 4 metrelik köprüden aşağı düşmesi sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan 2 çocuk babası Hüseyin Sarıkaya, 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Bolu’da, 4 metrelik köprüden uçan otomobil sürücüsü hayata tutunamadı Hurdaya dönen otomobilden yaralı kurtulan 2 çocuk babası 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti

Bolu’da, D100 Karayolu’nda seyir halindeyken 2 otomobilin kontrolden çıkarak 4 metrelik köprüden aşağı düşmesi sonucu 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan 2 çocuk babası Hüseyin Sarıkaya, 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Kaza, 13 Ekim Cuma günü D100 Karayolu Kuruçay mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Metehan Özçelik idaresindeki 14 DM 755 plakalı Volkswagen marka otomobil ve Hüseyin Sarıkaya yönetimindeki 35 AS 538 plakalı Kia marka otomobil, kontrolden çıkarak Kuruçay köprüsünün korkuluklarına çarptıktan sonra 4 metre yükseklikten aşağı uçtu.
Kazada, hurdaya dönen araçların sürücüleri ve Metehan Özçelik’in yönetimindeki otomobilde yolcu olarak bulunan İsmail Ertem yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan Metehan Özçelik ve İsmail Ertem itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne götürüldü.
Hastanede hayatını kaybetti
Kazada, araçtan fırlayan ve ağır yaralanan evli ve 2 çocuk babası Hüseyin Sarıkaya olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Yoğun bakımda 3 gün boyunca yaşam mücadelesi veren Sarıkaya, gece saatlerinde hayatını kaybetti.

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