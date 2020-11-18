Bolu’da, park halindeki tekstil ürünü yüklü tırın dorsesi alev alev yandı Alev alev yanan tıra binen sürücünün yardımına oto yıkama çalışanları koştu Dinlenme tesisinde park halindeki tırın yanma anları güvenlik kamerasında

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bolu’da, TEM Otoyolu üzerinde bulunan dinlenme tesisinde park halindeyken dorse kısmı alev alev yanan tekstil ürünü yüklü tır itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği olayda tırın yanma anları güvenlik kameralarını yansıdı.



Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Lübnan’a tekstil ürünü götüren 34 APJ 60 plakalı tır sürücüsü Mehmet Sinan Avcı, TEM Otoyolu Elmalık mevkiinde bulunan dinlenme tesisinde mola verdi. Aracını park ettikten sonra tesiste dinlenen Avcı, dışarı çıktığında tırın dorsesinden alevler yükseldiğini gördü. Büyük panik yaşayan sürücü, yanan tıra binerek dinlenme tesisine 300 metre uzaklıkta bulunan oto yıkamanın önüne götürdü. Tırın çekici kısmını dorseden ayıran Avcı, oto yıkamada bulunan vatandaşlardan yardım istedi.



Oto yıkama çalışanlarının tırdaki yangını söndürememesi üzerine Avcı, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Bolu Dağı Tünel ve Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu tırın dorse kısmındaki yangın söndürüldü. İş makinesiyle tırdan indirilen tekstil ürünü malzemeler tamamen kullanılamaz hale geldi.



Yangın anı güvenlik kamerasında

Avcı’nın dinlenme tesisi önüne park ettiği tırın dorse kısmında başlayan yangın güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, park halindeki tırın dorsesinde kıvılcımlar şeklinde başlayan yangının kısa sürede büyüdüğü görüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.