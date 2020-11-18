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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, TEM Otoyolu'nda bir dinlenme tesisinde park halindeyken dorsesi alev alan tekstil ürünü yüklü TIR, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, gece saatlerinde TEM Otoyolu'nun Elmalık mevkisinde bulunan bir dinlenme tesisinin otoparkında meydana geldi. İstanbul'dan Lübnan'a tekstil ürünü götüren 34 APJ 60 plakalı TIR'ın sürücüsü Mehmet Sinan Avcı, dinlenme tesisinde mola verdi. Aracını park ettikten sonra tesiste dinlenen Avcı, dışarı çıktığında TIR'ın dorsesinden alevlerin yükseldiğini gördü. TIR sürücüsü hemen TIR'a binerek dinlenme tesisine 300 metre uzaklıkta bulunan oto yıkamanın önüne götürdü. TIR'ın çekici kısmını dorseden ayıran sürücü, oto yıkamada bulunan vatandaşlardan yardım istedi. Oto yıkama çalışanlarının TIR'daki yangına müdahalesi yetersiz kalınca durum itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine Bolu Dağı Tünel ve Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu TIR'ın dorse kısmındaki yangın söndürüldü. İş makinesiyle TIR'dan çıkarılan tekstil ürünleri tamamen kullanılamaz hale geldi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2020-11-18 03:08:42



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