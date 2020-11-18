Bolu Dağı'nda sis ulaşımı etkiledi

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Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Sürücüler, sis nedeniyle araçlarıyla yavaş ilerledi.

İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan D-100 yolunun Bolu geçişinde sis etkili oldu. Bolu Dağı'nın Seymenler, Bakacak ve Karanlıkdere mevkiileri ile Bolu kent merkezi geçişi ve Çaydurt mevkiilerinde sabah erken saatlerde başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. D-100 yolunu kullanan sürücüler, araçlarının sis farlarını yakarak, düşük hızda ilerledi. Sisin öğle saatlerine doğru kalkması bekleniyor.

DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2020-11-18 10:35:17



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