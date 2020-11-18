Mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan vatandaş bulundu

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Bolu’da mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan Ayhan A. (48), AFAD ve jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Bolu merkeze bağlı Sebenardı köyü Aşağı mahallesinde yaşayan Ayhan A. (48), dün saat 19.00 sıralarında mantar toplamak için ormanlık alana gitti. Mantar topladığı sırada yönünü kaybeden Ayhan A., evine geri dönemeyince 112 Acil Yardım hattını arayarak yardım istedi. İhbar üzerine AFAD ve jandarma ekipleri Ayhan A.'yı bulmak için çalışma başlattı. Ekiplerin geniş çaplı araması sonucunda Ayhan A., Örencik yaylası mevkiinde sağlıklı bir şekilde bulundu.

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