Kestiği ağacın altında kalan orman işçisi, öldü

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU Yedigöller Milli Parkı yakınlarında ormanlık alanda, kestiği ağacın altında kalan Rasim Seyit, yaşamını yitirdi.
Olay, dün akşam saatlerinde Yedigöller'e yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda meydana geldi. Kesim yapan orman işçisi Rasim Seyit'in üzerine kestiği ağaç devrildi. Durumu fark eden mesai arkadaşları, 112 Acile bildirdi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Rasim Seyit'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yapılan incelemenin ardından Rasim Seyit'in cenazesi morga kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2020-11-18 14:12:13
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