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Eşi için 50 yılda 450 şiir yazdı

DHA

Eşi için 50 yılda 450 şiir yazdı


Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, Musa Kırdar (74), 50 yıllık eşi Aysel Kırdar´a (67) olan aşkını mısralara dökerek, 50 yılda 450 şiir yazdı. Kırdar çift, sevgi ve saygının çok önemli olduğunu söyledi.
Öğrencilik yıllarında şiirler yazmaya başlayan Musa Kırdar, Aysel Kırdar ile evlendikten sonra aşkını mısralara dökmeye başladı. İşçi emeklisi, 4 çocuk 6 torun sahibi Musa Kırdar eşine duyduğu aşkı, 50 yılda yazdığı 450 şiir ile anlatmaya çalıştı. Bir an olsun eşinin elini bırakmayan Musa Kırdar, sonbahar yapraklarının döküldüğü parkta eşinin gözlerinin içine bakarak yazdığı şiirleri okudu. Musa Kırdar, yarım asırdır aynı yastığa baş koyduğu eşiyle ilgili şiirlerini, boş zamanlarında eşine okuyor. Aysel Kırdar ise sevgisini mısralarla anlatan eşinin kendisi için yazıp okuduğu şiirlerle mutlu oluyor. 
BİR 50 SENEYİ DAHA BİTİRİRİZ 
Aysel Kırdar, mutluluğun sırrının sabırlı ve saygılı olmak olduğunu söyleyerek, "Hoşuma gidiyor. Farklı farklı yazdıkça daha da güzel oluyor. Hepsini de seviyorum. Gençlere, mümkün olduğu kadar sabretmelerini tavsiye ediyorum. Sabırlı davranıldığında her şey düzeliyor. Bazı cahillikler olabiliyor. Hatasız kul olmaz ama sabrederlerse hepsi geçer, düzelir. Şimdiki gençler sabretmiyor ki. Biz 50 seneyi bitirmişsek bir 50 seneyi daha bitiririz. Allah'a şükür mutluyuz." dedi. 
BİZİ KUMRU GİBİ GÖRÜYORLAR 
Musa Kırdar eşiyle kendisini çifte kumrular olarak nitelendirdiklerini belirterek, "1970 yılında evlendik. Eşimle şiire başladım. Akşam düşünsem akşam, sabah düşünsem sabah yazıyorum. Yazdığım gibi de okuyorum. Zaten kendisi de hemen sorar. O beğenmeye devam ettikçe ertesi gün bir tane daha hazırlıyorum. Aşkımıza imrenenler de var. Bizi kumru gibi görüyorlar. Her zaman beraber gezeriz. Mutluluğun sırrı sevmek, sevmek ve sevmek. Tabii sevilmekte çok önemli. Sevilmediğin zaman da olmaz. Karşılıklı sevgi ve saygı çok önemli. Nasip olursa 50 yıl daha beraber geçirebiliriz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2020-11-19 08:07:47

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