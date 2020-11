50 yıllık eşine olan aşkını 450 şiirle kağıda döktü Yarım asırlık çiftin aşkları görenleri hayran bırakıyor

Bolu’da 74 yaşındaki Musa Kırdar, 50 yıldır birlikte yaşadığı eşine olan aşkını 450 şiir yazarak kağıda döktü. Yarım asırdır evli kalan çiftin aşkları ise görenleri hayran bırakıyor.

Bolu’da öğrencilik yıllarında şiir yazmaya başlayan Musa Kırdar (74), 67 yaşındaki eşi Aysel Kırdar ile evlendikten sonra ona olan aşkını satırlara dökmeye başladı. 58 yıldır yaşadığı kentten doğal güzelliklere kadar farklı konularda şiirler yazan 4 çocuk 6 torun sahibi Kırdar’ın eşine olan aşkı görenleri hayran bırakıyor. Bir an olsun eşinin elini bırakmayan Kırdar, sonbahar yapraklarının döküldüğü parkta eşinin gözlerinin içine bakarak yazdığı şiirleri okudu. Kırdar, şu ana kadar yazdığı yaklaşık 2 bin şiirin 450’sinde eşine duyduğu sevgiyi ve aşkı anlattı. Yaşlı adam, yarım asırdır aynı yastığa baş koyduğu eşiyle ilgili şiirlerini sürekli katıldığı doğa yürüyüşlerinde de yanından ayırmıyor.



“50 yıldır birbirimizden hiç ayrılmadık”

Eşine olan sevgisini her fırsatta şiir yazarak gösteren Musa Kırdar, “1971 yılında evlendik. Tam 50 yılı doldurduk. 1962 yılında şiire başladım. 64 yıldan beri şiir yazıyorum. Eşime yazdığım şiirler 450’yi buldu. 3 defter doldu. Hepsini eşime yazdım. Ona yazarken bazen akşamları aklıma geliyor, bazen sabahları. Bazen de yalnız olduğumda hasret kalırsak hemen aklıma bir şeyler geliyor. Hasret yada sevgi şiiri yazıyorum. Hangi saatte olduğu da belli olmuyor. Bizimkisi sevgi. Birbirimize saygı. 50 yıldır birbirimizden hiç ayrılmadık. Tek bir kere vurmamışımdır. Kötü bir laf söylemedim. Genç çiftler de birbirlerine sevgi saygı olursa daha güzel olur. Evlilik yürür. Birazda sabır olması lazım” dedi.



"Çok mutlu oluyorum, seviniyorum"

Eşinin kendisine şiir yazmasından dolayı gurur duyduğunu söyleyen Aysel Kırdar, “Çok mutlu oluyorum, seviniyorum. Hoşuma gidiyor. Tabi ki gurur duyuyorum. Yazdığı her şiiri okuyorum. Kendisi de okuyor. Çok duygusaldır. Ben duygusal değilim o kadar. Ben ufak tefek şeylere duygusallığım olmaz ama onun olur. Çok yumuşaktır” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.