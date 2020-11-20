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Göynük'te 2 katlı ahşap ev yandı

DHA

Göynük'te 2 katlı ahşap ev yandı


Murat KÜÇÜK/GÖYNÜK (Bolu), (DHA)BOLU'nun Göynük ilçesinde, 2 katlı ahşap ev yangında kullanılmaz hale geldi.
Çubuk köyü Seki Mahallesi'nde dün gece Fatma Giren'in (65) yalnız yaşadığı 2 katlı ahşap evinde yangın çıktı. Fatma Giren dışarı çıkarken, komşuları itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine köye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. 
Evin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Göynük Murat KÜÇÜK
2020-11-20 11:02:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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