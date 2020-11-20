Taşlıyayla Göleti'nde sular çekildi, eski yapılar ortaya çıktı



Murat KÜÇÜK/SEBEN (Bolu), (DHA) BOLU'nun Seben ilçesindeki Taşlıyayla Göleti'nde suların çekilmesiyle yıllar önce sular altında kalan, Orman İşletme Müdürlüğü'nün hizmet binaları gün yüzüne çıktı.

Seben'a bağlı Taşlıyayla mevkisinde yapımına 2004'te başlanan, çevre uzunluğu 22 kilometre olan, 50 milyon metreküp su kapasitesine sahip Seben Taşlıyayla Göleti'nin suyu boşaltıldı. 30 kilometre uzaklıktaki Seben ilçesine su götürmek için sulama kanalı yapılması projesi kapsamında, kapalı boru sistemiyle göldeki su, ilçeye aktarılacak. Boru hattının yapım çalışmaları için gölde bulunan 50 milyon metreküp suyun yaklaşık yüzde 80'i boşaltıldı. 'Batı Karadeniz'in en büyük yapay gölü' unvanına sahip Taşlıyayla Göleti'nin boşaltılmasıyla eski yapılar da gün yüzüne çıktı. Suların çekilmesiyle birlikte daha önce Orman İşletme Müdürlüğü olarak kullanılan, bölgedeki hizmet binaları ortaya çıktı. Suların çekildiği ve binaların ortaya çıktığı bölge, dronla havadan görüntülendi.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Seben Murat KÜÇÜK

2020-11-20 15:08:57



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