Boluspor, Ankaraspor karşısına 12 eksikle çıkacak

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)TFF 1. Lig'de yarın Ankaraspor ile karşılaşacak olan Boluspor'da 9 futbolcunun koronavirüs nedeniyle karantina altında, 2 futbolcunun sakat ve 1 futbolcunun da kart cezalısı olduğu öğrenildi.
TFF 1. Lig ekibi Beypiliç Boluspor, yarın karşılaşacağı Ankaraspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Bugün akşam saatlerinde Ankara'ya doğru yola çıkacak olan kırmızı-beyazlı ekip, 12 futbolcusundan eksik olarak Ankara'ya gidecek. Boluspor Kulübü'nden alınan bilgiye göre 9 futbolcunun koronavirüs karantinasında olduğu, 2 futbolcunun sakat ve 1 futbolcunun da kart cezalısı olduğu ifade edildi.DHA-Spor Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2020-11-20 16:56:02
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