Boluspor, Ankaraspor'u 12 eksikle ağırlayacak

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Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)-TFF 1. Lig'de yarın Ankaraspor'u ağırlayacak olan Boluspor'da 9 futbolcunun koronavirüs nedeniyle karantina altında, 2 futbolcunun sakat ve 1 futbolcunun da kart cezalısı olduğu öğrenildi.DHA-Spor Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2020-11-20 17:01:53



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