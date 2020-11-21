TEM’de bariyerlere çarpan minibüs hurdaya döndü: 7 yaralı

Bolu’da, TEM Otoyolu’nda seyir halindeyken kontrolden çıkan minibüsün bariyerlere çarpması sonucu hurdaya dönen araçtaki 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında TEM Otoyolu Bolu Dağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Muhammet Sezer idaresindeki 34 GK 807 plakalı minibüs kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerleri parçalayan minibüs hurdaya döndü.

Kazada, minibüs sürücüsü Muhammet Sezer ve araçta yolcu olarak bulunan Saliha, Ömer Asaf, Sümeyra Cengiz ile Ali, Gülseven Sezer ve Ali Osman Kaplan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Bolu ve Düzce’deki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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