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Bolu’da ‘Yılkı Atları’nın evi At Yaylası’nda sonbahar güzelliği At Yaylası’ndaki görsel şölen havadan görüntülendi

İHA

Bolu’da ‘Yılkı Atları’nın evi At Yaylası’nda sonbahar güzelliği At Yaylası’ndaki görsel şölen havadan görüntülendi

Bolu’da yaylacılığın en yoğun yaşandığı ve adını ev sahipliği yaptığı ‘Yılkı Atları’ndan alan At Yaylası’nda sonbaharın getirdiği güzellik havadan görüntülendi.
Bolu’da merkeze bağlı 7 köyün yaz aylarında yaylacılık için yoğun şekilde kullandığı ve ismini doğada nadir görülen ‘Yılkı Atları’na yaptığı ev sahipliğinden alan At Yaylası, sonbaharın getirdiği güzellikle mest etti. Geniş düzlükleri ve sık ormanlarıyla yaban hayvanlarına ev sahipliği yapan At Yaylası’ndaki sarı, yeşil ve kahverenginin bütün tonlarını barındıran ağaçların havadan görüntüsü görsel şölen oluşturdu.
Yılın belirli dönemlerinde bir arada görülebilen Yılkı Atları, sonbaharın son günlerini geniş yeşil alanlarda özgürce koşarak ve otlayarak geçiriyor. Şehrin bir değeri olarak görülen ve hem Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri hem de hayvansever vatandaşlar tarafından yaşamaları için çaba gösterilen Yılkı Atları için kış aylarında yaşam alanları olan At Yaylası’na yiyecek ve yem bırakılıyor.

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