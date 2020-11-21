Boluspor - Ankaraspor maçının ardından Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer: "Her şekilde golü bulacağımızı biliyordum" Ankaraspor Teknik Direktörü Mustafa Özer: "Oyunu forse eden taraf bizdik"

TFF 1. Lig’in 10. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan BolusporAnkaraspor karşılaşması ev sahibi takımın 20’lık galibiyetiyle sonuçlandı. Maç sonunda iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, önemli bir müsabakayı geride bıraktıklarını ifade ederek, "Artık kayba tahammülümüz yoktu. Malum milli maç arasında oldukça eksik oyuncuyla çalıştık. Bir kısmı covid nedeniyle aramızda olamadı. Sakat ve cezalılarımız vardı. Ama kalan oyuncu grubumuzla bu maça çok iyi hazırlandık. Maçtan önce de bunu ifade etmiştim. Bahanelerin arkasına sığınan bir teknik direktör değilim. Oyuncularıma çok inandığımı, bu maçı yüzde yüz kazanmak istediğimizi söyledim. İlk yarıya baktığımızda maçı ilk yarıda koparabilirdik. İki tane direkten dönen topumuz var. Kaçırdığımız pozisyonlar var. Bu golü bulamama bulunduğumuz konumdan da dolayı ikinci yarının biraz daha zorlu geçebileceğini sinyallerini verdi. Ama devre arasında oyuncularla konuştuğumda, sürenin uzamasıyla bizim oyun disiplinimizi kaybetmemiz gerektiğini defalarca söyledim. Çünkü yiyebileceğimiz 1 gol telafisi çok güç sonuçlar doğurabilirdi. Her şekilde golü bulacağımızı biliyorduk. Son dakikalarda golü bularak kazanmak da farklı. Bu farklı bir motive takıma sağlayabilir. Galibiyeti öncelikle başkanımıza sonra da taraftarımıza armağan ediyorum" ifadelerini kullandı.



Mustafa Özer: "Oyunu forse eden taraf bizdik"

Ankaraspor Teknik Direktörü Mustafa Özer ise mağlup oldukları için üzgün olduklarını dile getirerek, "88’e kadar pozisyonlarımız da vardı. Oyunu forse eden taraf bizdik. Top kontrolü bizdeydi. Ama maalesef 88’den sonra 2 tane bireysel hatadan dolayı gol yedik. Üzgünüz. Söylenecek fazla birşey yok" şeklinde konuştu.

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