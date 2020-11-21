Bolu'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı



Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00 itibarıyla başladı. Polis ekipleri, kentin birçok noktasında uygulama yaptı.

Bolu'da sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00 itibarıyla başladı. İş yerleri kapanırken, kentin işlek caddeleri ve sokakları boş kaldı. Kısıtlama kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince mahalle ve işlek sokaklarda uygulama yapıldı. Uygulamalarda 93 personel görev aldı. Ekipler, dışarıda olan vatandaşların çalışma izinlerini kontrol etti. Ayrıca araçlar da durdurularak sürücü ve içinde bulunan kişilerin çalışma belgeleri kontrol edildi. Evrakları tam olan kişilerin yollarına devam etmesine izin verilirken, kurallara uymayıp dışarıda olan kişilere ceza uygulandı.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2020-11-21 22:05:52



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