Abant'ta sonbahar güzelliği

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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'nun doğa harikası Abant Tabiat Parkı, sonbahar renklerinin ortaya çıkmasıyla görsellik güzellik sunuyor.

Yeşil, sarı ve kızılın birbirine karıştığı Abant'ta, gölde bulunan nilüferlerin de sararmasıyla sonbaharın tüm güzellikleri ortaya çıktı. Abant'ta ağaçların renk değiştirmesiyle görsellik güzelliği görenler, hayran kalıyor. Yemyeşil çam ormanları arasında kalan yapraklı ağaçların sarı ve kızıla büründüğü Abant'ta, güzel manzaralar ortaya çıktı. Koronavirüsle mücadele kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle Abant'ta sessizlik hakim olurken, gelen az sayıda ziyaretçi de manzarayı fotoğrafladı. Abant, dronla havadan da görüntülendi. DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2020-11-22 12:46:04



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