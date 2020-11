Yedigöller yolu kar ve buzlanma nedeniyle trafiğe kapatıldı, yüzlerce tatilci geri döndü

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)BOLU'nun doğa harikası Yedigöller Milli Parkı yolu, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafiğe kapatıldı. Hafta sonunda sonbahar manzaraları için Yedigöller'e gelen yüzlerce tatilci, geri dönmek zorunda kaldı.

Her yıl yüzbinlerce turisti ağırlayan Yedigöller Milli Parkı'nda kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte, soğuk havanın da etkisiyle yol üzerinde buzlanma meydana geldi. Özellikle sonbaharda Türkiye'nin her yerinden binlerce turisti ağırlayan Yedigöller Milli Parkı'na gitmek isteyenler yolda kaldı. Dik rampaların bulunduğu zorlu yolda buzlanma nedeniyle araçlar ilerleyemedi. Tatilciler, Yedigöller'in eşsiz manzarasını göremeden geri dönmek zorunda kalırken, yol üzerinde sonbahar manzaralarıyla fotoğraf çekinmekle yetinebildi. Jandarma ekipleri Yedigöller yolunun girişini kapatarak araçların geri dönmesini sağladı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri de yol üzerine "Yedigöller Milli Parkı, yoğun kar yağışı sebebiyle siz değerli vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için trafiğe kapatılmıştır." yazılı uyarı tabelaları koydu. Bölgede kar yağışı etkisini yitirirken, yolda ve yeşil alanlarda ince bir örtü oluştu.

Geri dönen vatandaşlar, kar yağışı beklemediklerini, kendileri için de sürpriz olduğunu söyledi.

DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2020-11-22 15:15:31



