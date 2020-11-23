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Bolu Dağı'nda sis

DHA

Bolu Dağı'nda sis


Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Sürücüler, sis nedeniyle araçlarıyla yavaş ilerledi.
İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan D-100 Karayolu'nun Bolu geçişinde sis etkili oldu. Bolu Dağı'nın Seymenler, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde sabah erken saatlerde başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.
Karayolunu kullanan sürücüler, araçlarının sis farlarını yakarak, düşük hızda ilerledi. Sisin öğle saatlerine doğru kalkması bekleniyor.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2020-11-23 10:50:52

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