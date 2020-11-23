Çantasında esrarla yakalanan kadın sürücüye gözaltı

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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, polisin durdurduğu otomobilin kadın sürücüsü Y.G.´nin (26) çantasında 1 kilo 274 gram toz esrar ele geçirildi. Y.G., gözaltına alındı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda yaptığı yol uygulamasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, sürücünün çantasında 1 kilo 274 gram toz esrar ele geçirildi. Sürücü Y.G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Y.G., adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2020-11-23 12:24:51



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