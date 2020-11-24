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Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur: Boluspor: 2 - Kahramanmaraşspor: 1

İHA

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur: Boluspor: 2 - Kahramanmaraşspor: 1

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur karşılaşmasında Boluspor, Kahramanmaraşspor'u evinde 21 mağlup etti.

Maçtan dakikalar
23. dakikada Marlinho’nun pasıyla ceza sahasına giren Mihajlovic’in şutunda top üst direkten auta çıktı.
73. dakikada ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Halil Uysal'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 01
76. dakikada ceza alanına yapıla ortaya iyi yükselen Gökhan Sazdağı’nın kafa şutunda top filelerle buluştu. 11
85. dakikada Muhammed Bayır’ın ortasında Tugay Kaçar’ın kafa vuruşu kaleciden geri döndü. Dönen topu tekrar önünde bulan Tugay’ın ikinci şutu ise savunmaya çarparak kornere çıktı.
109. dakikada ceza sahasında Poepon’un şutunda kaleciden seken meşin yuvarlak üst direğe çarpıp geri döndü. Dönen topu alan Hamza Gür’ün şutu ağlara gitti. 21

Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Şevket Teker xx, Mustafa Han xx, Uğur Erdoğan xx
Boluspor: Yavuz Aygün xx, Fethi Özer xx, Gökhan Sazdağı xxx (Oğuzhan Erbay dk. 118 x), Marlinho xx (Kerim Alıcı dk. 98 x), Mihajlovic xx (Muhammed Bayır dk. 62 xx), Muhammet Arslantaş xx (Poepon dk. 46 xx), Raşid Yöndem xx (Hamza Gür dk. 106 xxx), Alican Özfesli xx, Ali Keten xx, Fatih Özkan xx, Belibi xx (Tugay Kaçar dk. 46 xx)
Yedekler: Aykut Demir, Oğul Kaan Doğan, Meriç Köstereli, Ömer Azman
Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer
Kahramanmaraş: Murat Hocaoğlu xx, Mert Ilıman xx, Cihan Avcu xx (Recep Türköz dk. 62 xx), Osman Budur xx, Halil Uysal xxx (Eren Taşkın dk. 108 x), Emin Altunay xx (Talha Mayhoş dk. 82 x), Erdem Koçal xx, Kadir Kaan Özdemir xx, Yakup Zorlu xx (Burak Göksel dk. 33 xx), Doğanay Kılıç xx, Orhan Evci xx
Yedekler: Erdi Bakırcı, Selçuk Özcan, İsmet Kavuştu, İbrahim Koca
Teknik Direktör: Sinan Yücer
Goller: Halil Uysal (dk. 73) (Kahramanmaraşspor), Gökhan Sazdağı (dk. 76) Hamza Gür (dk. 109) (Boluspor)
Sarı kartlar: Cihan Avcu, Kadir Kaan Özdemir, Osman Bodur, Recep Türköz, (Kahramanmaraşspor)

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