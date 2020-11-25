Bolu Köroğlu Dağları’ndaki şelale ve dereler dondu Buz tutan şelaleler görsel şölen oluşturdu

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Bolu’da, hava sıcaklığının eksi 15 derecelere kadar düştüğü 2 bin rakımlı Köroğlu Dağları'nda Köroğlu Şelalesi ve dereler buz tutması görsel şölen oluşturdu.

Bolu’nun Dörtdivan ilçesi sınırlarında bulunan 2 bin rakımlı Köroğlu Dağları’nda hava sıcaklıkları eksi 15 derecelere kadar düştü. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Köroğlu Şelalesi ve şelaleyi besleyen dereler buz tuttu. Sarkıtların oluşmasıyla görsel şölen yaşatan Köroğlu Şelalesi doğada yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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