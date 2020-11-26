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TEM’de, kamyon önünde ilerleyen tıra çarptı: 1 yaralı Kaza yapan sürücüler komşu köylerden olduklarını kazadan sonra anladılar

İHA

TEM’de, kamyon önünde ilerleyen tıra çarptı: 1 yaralı Kaza yapan sürücüler komşu köylerden olduklarını kazadan sonra anladılar

Bolu’da, TEM Otoyolu’nda önünde ilerleyen mısır yüklü tıra çarpan kamyon sürücüsünü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri kurtardı. Kazanın ardından hurdaya dönen kamyonun yanına giden tır sürücüsü Osman Döver, yaralının komşu köyden arkadaşı olduğunu fark etti.
Kaza, saat 00.30 sıralarında TEM Otoyolu Bolu Dağı mevkii BoluDüzce il sınırında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Mehmet Karaman idaresindeki 68 DL 577 plakalı kamyon, önünde ilerleyen mısır yüklü Osman Döver yönetimindeki 51 KJ 704 plakalı tıra çarptı. Tıra çarpan kamyon daha sonra bariyerlere vurarak durabildi. Kazada, ön kısmı hurdaya dönen kamyonda sıkışan sürücüsü Karaman yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve Düzce ile Bolu itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Karaman, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza yapan sürücüler arkadaş çıktı
Kazanın ardından aracını sağ şeride çekerek kamyon sürücüsü Karaman’ın yardımına koşan Döver, araçta sıkışan kişinin Niğde’de komşu köyünden arkadaşı olduğunu fark etti. Birbirine yakın köylerden olduklarını ancak Karaman’ın yolda olduğundan haberi olmadığını söyleyen Osman Döver, “Bolu Dağı’nı iniyordum. Arkadan çok süratli bir şekilde vurdu. Bir şey yapamadım. Vurmanın şiddeti yüksekti. Allah’a şükür durumu iyi. Bilinci açıktı. Konuşuyordu” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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