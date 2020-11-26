Uzaktan eğitimin yapıldığı üniversitenin kampüsünde gezinen tilki görüntülendi

Cama öyle bir pankart astı ki!

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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy kampüsü bir tilkinin uğrak yeri oldu. Üniversitenin Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Fatih Peker, pandemi nedeniyle uzaktan eğitimin yapıldığı kampüsteki tilkinin fotoğraflarını çekip, sosyal medyadan paylaştı.

Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim dönemine geçilmesiyle Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy kampüsü boş kaldı. Ormanlık alanın yanında bulunan kampüs, bir tilkinin uğrak yeri haline geldi. Tilki, kampüs içindeki çimlerde gezindi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Fatih Peker, fotoğraf makinesiyle tilkinin fotoğraflarını çekti. Peker´in sosyal medyada paylaştığı tilki, sevimli görüntüsüyle ilgi gördü. DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2020-11-26 12:44:59



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