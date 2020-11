Bolu’da yaylardaki kaçak yapıları yıkılan köylüler valilik önünde toplandı Bolu Valisi Ahmet Ümit: “İşgal edilmiş 104 dönüm mera çıktı”

Bolu Valisi Ahmet Ümit’in yaylalarda kaçak yapıların yıkımında taviz verilmeyeceğini açıklamasının ardından köylüler yıkımların durdurulması talebiyle valilik önünde bir araya geldi.

Bolu’da, merkeze bağlı köylerin yaylalarında bulunan hazineye ait meraların etraflarının tel örgülerle kapatıldığı şikayeti üzerine Bolu Valiliği inceleme başlattı. İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı yaklaşık 30 kişilik ekiple birlikte, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğü ekipleri yıkım işleminin yapılacağı At Yaylası mevkiinde bulunan yaylalara gitti. Ekiplerin daha önce tespit ettikleri yaylalarda kaçak olarak bahçelerin etrafına çevrilen çitler kepçeyle tek tek yıkıldı. Çarşamba günü Karamanlar yaylasında başlayan yıkımlar Paşaköy, Civril, Kızılağıl, Kılıçarslan, Kürkçüler ve Ağaççılar yaylalarında devam ediyor.



“Kimseye taviz verilmeyecek”

Konuyla ilgili Vali Ahmet Ümit, vali yardımcıları ve kaymakamlarla toplantı yaptı. Toplantının ardından 31 Aralık 2017'den sonra yapılmış, ruhsatsız yapılan ev ve benzeri kaçak yapıların yıkılacağını söyleyen Bolu Valisi Ahmet Ümit, “Mera alanlarında yeni yapı, çit gibi işgaller varsa derhal bunlar kaldırılmalıdır. Yasal olarak yanlış olan şeylerin karşısında durmak her vatandaşın ve öncelikle bizim görevimiz. Kimseye bu konuda taviz verilmeyecek. Hepimiz vatandaşlarımızın, gelecek nesillerimizin ve can dostlarımız olan hayvanların hakkını ve hukukunu korumakla mükellefiz. Aralık ayının sonuna kadar; mera ve yaylalarda hayvanların otlamasına mani olacak her türlü duvar, çit vb. yapılar kaldırılacak. Bizim amacımız kimsenin hatasını kusurunu aramak değil ancak bol miktarda şikayetler alıyoruz. At Yaylasında kaldırılan 20 çitin arkasından 104 dönüm işgal edilmiş mera çıktı” dedi.



Valinin açıklamasını duyan köylüler valilik önünde toplandı

Bolu Valisi Ahmet Ümit’in yıkımların devam edeceği ve taviz verilmeyeceği yönündeki açıklamasını duyan köylüler Bolu Valiliği önünde toplantı. Polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemi alınan valilik önünde bekleyen köylülerin yanına giden Vali Ümit, bir heyetle görüşebileceğini söyledi. Köylülerin aralarından seçtikleri heyet, taleplerini iletmek için Ümit’le toplantıya girdi.

