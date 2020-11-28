Başörtüsü yem karma makinesine dolanan kadın öldü

Murat KÜÇÜK/MUDURNU (Bolu), (DHA)BOLU'nun Mudurnu ilçesinde başörtüsü yem karma makinesine dolanan 3 çocuk annesi Seher Özsoy (52), yaşamını yitirdi.
Olay, dün Mudurnu´ya bağlı Hüsamettindere köyünde meydana geldi. Seher Özsoy, hayvanların yemini karıştırmak için kullanılan makineyi çalıştırdı. Bu sırada Özsoy'un başörtüsü, makineye dolandı. Boynunu makineye kaptıran Özsoy, feci şekilde can verdi. Özsoy'un kanlar içinde yatan cansız bedenini gören yakınları sinir krizleri geçirdi.
Seher Ozsoy'un cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Mudurnu Murat KÜÇÜK
2020-11-28 13:54:09
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