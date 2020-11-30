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Bolu’da ormanlara atılan çöpler doğal hayatı tehdit ediyor Piknikçilerin geride bıraktıkları ormanları çöplüğe çevirdi

İHA

Bolu’da ormanlara atılan çöpler doğal hayatı tehdit ediyor Piknikçilerin geride bıraktıkları ormanları çöplüğe çevirdi

Bolu’da korona virüs salgını sonrası vatandaşların yoğun olarak kullandıkları piknik alanlarına bırakılan çöpler ormanlarda doğal yaşamı tehdit ediyor. Piknik alanlarına yakın bölgede yaşayan köylüler çöplerin atılmasına tepki gösterdi.
Bolu’da korona virüs salgını sonrasında vatandaşların yoğun olarak kullandıkları yaylalar ve piknik alanlarında ormanlara atılan çöpler doğal yaşamı tehdit edecek hale geldi. Yüzde 65’i ormanlarla kaplı olan ve yaylacılığın yoğun olarak yaşandığı Bolu’da, 7 köyün ortak olarak kullandığı At Yaylası mevkiindeki ormanlar köylülerin ve piknikçilerin atıklarıyla çöplük haline geldi. Hayvanların otlamak için kullandığı ormanlara atılan şişe, moloz, lavabo ve ev eşyalarına köylüler de tepki gösterdi. Hayvanlarının atıkları yedikten sonra hastalandığını söyleyen köylüler, kesilen hayvanlarının içinden poşetler çıktığını belirtti.

“Kesime giden hayvanların içinden poşet çıkıyor”
Merkeze bağlı Çivril köyünde yaşayan ve yılın büyük bölümünde At Yaylası’nda hayvancılık yapan Abdullah Kaçmaz (35), Buranın çöplük halinde geldiğini gördüğümden itibaren tüm yetkililere bildirdiğim halde buranın temizlenmediğini görünce içim sızlıyor. Buranın temizlenmesini istiyorum. Burası yol kenarı olduğu için piknikçiler yoldan atıyor. Herkes atıyor. Ama burası temizlenmesi gerekiyor. Bize verilen doğa harikasını mahvediyoruz. At Yaylası’nın çoğu yeri böyle. Piknik alanlarında bir günlük piknik yapıyor gibi davranıyoruz. Yiyoruz, içiyoruz sonra pisliğimizi bırakıp gidiyoruz. Bir daha geldiğimizde burası niye pis diye millet soruyor. Bunu biz yapıyoruz, halk yapıyor, piknikçi yapıyor. Hayvanlar da ister istemez bunları yiyor. Hayvanlar zarar görüyor. Hayvanlar poşetleri yedikleri sürece sindirim yapamıyor. Ondan sonra hasta olup kesime gidiyor. İçinden poşet çıktı, o çıktı, bu çıktı oluyor” dedi.

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