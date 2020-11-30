Aladağ Göleti buz tuttu

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)BOLU'da, yüksek kesimlerde hava sıcaklığının gece eksi 13 dereceye düşmesiyle Aladağ Göleti´nin yüzeyi kısmen buz tuttu.
Bolu'nun yüksek kesimlerinde dün gece saatlerinde hava sıcaklıkları sıfırın altında derecelere düştü. Kentin doğa harikası bölgelerinden Aladağ Yaylası'nda da hava sıcaklığı eksi 13 derece olarak ölçüldü. Doğa tutkunlarının sıklıkla tercih ettiği Aladağ Göleti'nin yüzeyi ise kısmen buz tuttu. Buz tutan göl yüzeyinde kuşların yürüğü görüldü. DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2020-11-30 14:13:32
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