Bolu'da yaylada renk cümbüşü

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, 7 köyün yaylası olan At Yaylası'nda ağaçların oluşturduğu renk cümbüşü dron ile havadan görüntülendi.

Her mevsim doğaseverlerin uğrak yeri olan Bolu, sonbaharla birlikte doyumsuz manzaralar ortaya çıktı. Kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Paşaköy, Civril, Kızılağıl, Kılıçarslan, Karamanlı, Kürkçüler, Ağaççılar köylerinin kullandığı At Yaylası'nda ormanlar rengarenk oldu. Havadan çekilen dron görüntüleri, bu doğal güzelliği gözler önüne serdi.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2020-11-30 16:16:06



