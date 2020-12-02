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İçinden kamyonla geçilen su tüneli projesinde sona doğru

DHA

İçinden kamyonla geçilen su tüneli projesinde sona doğru


Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, 4 yıldır yapımı süren ve kentin su ihtiyacını büyük ölçüde giderecek olan 3 bin 635 metrelik Karadere Tüneli'nde iç beton kaplama işinde sona gelindi. İçinden kamyonla geçilebilen genişlikteki su tünelinin temmuz ayında tamamlanması bekleniyor. 
Kent merkezine 42 kilometre uzaklıktaki Yedigöller Milli Parkı bölgesinde bulunan Karadere suyunun Bolu'ya kazandırılması için başlatılan tünel çalışmalarında 3 bin 635 metre uzunluğundaki tünelin iç beton kaplama işinin 3 bin 245 metresi Bolu Belediyesi tarafından tamamlandı. Devlet Su İşleri'nin de çalışmaları sonucu projenin 2021 yılının temmuz ayında tamamlanması bekleniyor. 2016 yılının mayıs ayında ilk kazma vurulan projenin tamamlanmasıyla saniyede 293 litre su kaynağı şehir şebekesine kazandırılmış olacak. Karadere tünelinin, yapımı süren Çele Barajı projesi ile birleştirilmesiyle kentin su ihtiyacının büyük bölümü tamamlanmış olacak. Projeye bugüne kadar 54 milyon TL harcanırken, 15 milyon TL'lik daha harcama bekleniyor.
'TEMMUZ AYI SONU GİBİ ŞEHRİMİZE KARADERE SULARI'NI VEREBİLİRİZ'
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, şu anda 390 metrelik kısmın kaplama işi kaldığını belirterek, "Burası 3 bin 635 metre uzunluğunda bir tünel. Tünel sadece açılmış ancak bu tür tünellerin açılması yetmiyor. Asıl maliyetli olan kısmı iç kaplaması. İç kaplamasını yapmak da bize nasip oldu. İhalesini gerçekleştirmiştik. Kaplama ile ilgili nisan ayı içerisinde ilk kazma vurulmuştu. Şu anda 390 metrelik kısmı dışında tamamı tamamlandı. Zaten güney çıkışını da görebiliyorsunuz. Biz onu da bitirdiğimizde tünelle ilgili bizim işimiz bitiyor. Orada Devlet Su İşleri, nisan ayında tahliye istasyonunu yapacak. 16 kilometrelik bir hat döşemesi gerekiyor. 8 kilometresi döşendi. Zannediyorum her şey yolunda giderse temmuz ayı sonu gibi şehrimize Karadere sularını verebiliriz" dedi.
'KARADERE SULARI'NIN TEK BAŞINA BOLU'YA YETMESİ MÜMKÜN DEĞİL'
Bölgede projeye dahil etmek için başka su kaynakları da aradıklarını açıklayan Özcan, "Projenin tamamlanmasıyla Bolu'nun su ihtiyacının tamamını takviye vereceğimiz başka kaynaklar arıyoruz o bölgede. Eğer takviye yapabilirsek Gölköy'e muhtaç olmadan Bolu'ya suyu verebiliriz. Ancak şu haliyle oraya Çele Barajı yapılmadan Karadere sularının tek başına Bolu'ya yetmesi mümkün değil" diye konuştu.
'SU FATURALARINA OLUMLU YANSIYACAK'
Başkan Özcan, projenin hayata geçmesinin su faturası fiyatlarına da olumlu yönde yansıyacağını ifade ederek, şöyle konuştu:
"Gölköy Barajı'ndan şu anda su basmak için ciddi bir elektrik parası ödüyoruz. Her ay yaklaşık 1 milyon lira elektrik parası veriyoruz. Burada da tam tersi cazibe yöntemini kullanıp en azından Gölköy'de sarf ettiğimiz enerjinin bir kısmını su türbini kurmak marifetiyle saatte 250300 kilovatlık bir enerji alıp en azından buradaki maliyeti yarıya düşürmeye çalışacağız. Zaten bizim taahhüdümüz vardı en ucuz suyu kullanacağız diye. Su fiyatındaki indirimlere daha da hızlandıracağız."
'İÇİNDEN RAHATLIKLA ARAÇ GEÇEBİLİR' 
Tünelin boyutları itibariyle içinden rahatlıkla bir aracın geçebileceğini belirten Özcan, "Ham haliyle 4 metre genişliğindeydi. 5 metre yüksekliğindeydi. Şu anda kaplamadan sonra 3 metre 70 santimetre genişlik, 4,5 metre de yükseklik var. Bir araç içinden rahatça geçebilir. Tabi bu proje bizden önce yapılmış. 32 milyon lira para harcanmış. Başlanmış ve belli bir aşamaya gelinmiş. Biz bu projeleri yarım bırakamazdık. Biz bu projeleri devlet projesi olarak görüyoruz. Tamamlamak durumundaydık, tamamladık" dedi.
TARIM VE ORMAN BAKAN YARDIMCISI FATİH METİN'E TEŞEKKÜR 
Özcan, Tarım ve Orman Bakan yardımcısı Fatih Metin'in de proje için büyük fayda sağladığını söyleyerek, şöyle konuştu: 
"İç kaplamanın maliyeti yaklaşık 22 milyon lira. Şu anki hesaplarla 54 milyon lira para harcanmış olacak. Biz de şu anda oranın ödemesinin 48 milyonluk kısmını yaptık. 8 kilometrelik kısmın kamulaştırmasını biz yaptık. 8 kilometrelik kısmın da kamulaştırmasını da Devlet Su İşleri yaptı. Aslında tamamını DSİ yaptı ama 8 kilometrelik kısmın ödemesini bizden aldı. Onlar 600 ve 800'lük isale hattı döşüyor. DSİ'nin yaptığı toplam maliyet ise 15 milyon lira. Bizimki 52 milyon lira. Sonuç itibariyle şu anda Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin'in DSİ'den sorumlu olması bize büyük bir fayda sağladı. Kendisine teşekkür ediyorum. O da Bolu'nun vatandaşı olarak bir an önce Karadere sularıyla Bolu halkının kavuşmasını istiyor. O da benim kadar heyecanlı. İnşallah açılışını birlikte gerçekleştireceğiz."DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2020-12-02 08:36:19

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