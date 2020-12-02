Nefes kesen kovalamacayla durdurulan araçta uyuşturucuyla yakalandılar



Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, nefes kesen kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçta bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobilde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaştı. TEM Otoyolu'nun Bolu Batı mevkiinde önlem alan polisler, tespit edilen otomobile 'Dur' ihtarında bulundu. Ancak ihtara uymayan sürücü, yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü. Kameraya yansıyan kovalamaca sırasında otomobildekiler, yanlarında bulunan uyuşturucuyu yola attı. Yaklaşık 200 kilometre hızla giden otomobil, D-100 karayolunun Organize Sanayi Bölgesi kesiminde durduruldu. Otomobilde arama yapılırken, yola atılan uyuşturucu maddeler de polis tarafından toplandı. Toplam 396 uyuşturucu hap ile kırık ve toz şeklinde 430 gram hap ele geçirildi. Araçta bulunan 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, Ş.B. (32), E.Ü. (23), A.M. (27) ve S.Y. (23) adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2020-12-02 14:18:35



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