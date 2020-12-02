Bolu'da yaylada yıkım gerginliği



Murat KÜÇÜK/ BOLU (DHA)BOLU'da, kaçak yapılaşma nedeniyle yıkımın yapılacağı At Yaylası'nda, yolu kapatan bir grupla jandarma arasında arbede yaşandı. Ekipler, gruptakilerin ikna edilip yolun açılmasıyla yayladaki tel örgüleri ve çitleri yıktı. Bazı vatandaşlar da kendi imkanlarıyla tel örgü ve çitleri kaldırdı.

Bolu'da, Paşaköy, Çivril, Kızılağıl, Kılıçarslan, Kürkçüler, Karamanlı ve Ağaççılar köylerinin bulunduğu At Yaylası'nda, devlet arazisi olmasına rağmen bazı arazilerin satıldığı yönünde gelen şikayetler üzerine Bolu Valiliği inceleme başlattı. İnceleme sonucunda yayladaki tel örgü ve çitlerin yıkımına karar verildi. Bolu Valiliği'nin talimatıyla bölgeye, İl Jandarma Komutanlığı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Tapu Müdürlüğü, Bolu Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yaylanın Paşaköy kısmında bulunan tel örgü ve çit çekilmiş alanların yıkımı için iş makineleri ile gelen ekipleri, elllerinde Türk bayrakları olan bir grup, yolu kapatarak engellemeye çalıştı. Gruptaki kişilerle jandarma arasında arbede yaşandı. Yaklaşık 1,5 saat süren ikna çalışmasının ardından yalnızca tel örgü ve çitlerin yıkılacağının söylenmesi üzerine gruptakiler yolu açtı. Ekipler, tel örgü ve çitleri yıkarken, bazı vatandaşlar da kendi imkanlarıyla çitleri kaldırdı. Yıkımın gün boyu devam edeceği öğrenildi.

DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2020-12-02 15:23:22



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