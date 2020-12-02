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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bolu'da yaylada yıkım gerginliği (2)

DHA

Bolu'da yaylada yıkım gerginliği (2)


VALİ ÜMİT: HAYVANCILIK YAPAN VATANDAŞLARIN HAKLARI KORUNMUŞTUR
Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Yaylalarda yapılan çalışmalar, şikayet üzerine tespit edilen kaçak inşaat ve çitleri kapsamaktadır. Hayvancılık yapan vatandaşlarımızın hakları kesinlikle korunmuştur ve bundan sonra da korunacaktır. Hiçbir hayvancı barınağı yıktırılmamıştır" dedi. Ümit, 31 Aralık 2017 tarihinden sonra yapılan kaçak yapıların kaldırılarak meraların tamamen hayvancılık yapan vatandaşların faydalanmasına sunulacağını söyledi.
VALİLİK: 732 DEKAR MERA ARAZİSİ İŞGALDEN KURTARILDI
Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada ise bu yıl içerisinde kentteki 17 yaylada 732 dekar mera arazisinin işgalden kurtarıldığı ifade edildi. Açıklamada, ülke genelinde olduğu gibi Bolu'da da hayvancılık yapan vatandaşlara, hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mera, yaylak ve kışlakların tahsis edildiği belirtildi. Mera, yaylak ve kışlakların özel mülkiyete geçirilemeyeceği, amacı dışında kullanılamayacağı, zaman aşımı uygulanamayacağı, sınırlarının daraltılamayacağı gibi hususların ilgili kanun kapsamında belirlendiği aktarılan açıklamada, yaylaların korunmasından muhtarlar ve belediye başkanlarının sorumlu olduğu vurgulandı.
'HİÇBİR HAYVANCI BARINAĞI YIKTIRILMADI'
Açıklamada, yaylalardaki mera işgalleri ve kaçak yapılaşmanın önüne geçmek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Valilik tarafından değişik zamanlarda ilgili kişi ve kurumlarla çalışmaların yapıldığı aklatılarak, şu ifadeler kullanıldı:
"Valiliğimiz, yazışmalarında sadece bir meranın değil, daima tüm meraların korunmasını istemiştir. Son günlerde At Yaylası'nda ve diğer yaylalarda yapılan çalışmalar, şikayet üzerine tespit edilen kaçak inşaat ve çitleri kapsamaktadır. Hayvancılık yapan vatandaşlarımızın hakları kesinlikle korunmuştur ve bundan sonra da korunacaktır. Hiçbir hayvancı barınağı yıktırılmamıştır. Hayvanların otlama alanlarını daraltan kaçak çitler ve başlangıç aşamasındaki kaçak inşaatlar kaldırılmış veya kaldırılacaktır."
O TARİHTEN SONRA YAPILAN YAPILAR YIKILACAK
Bu yıl içerisinde mera işgalleri ve kaçak yapılaşmayla mücadele kapsamında yıkımı gerçekleşen yapılarla ilgili bilgi verilen açıklamada, "İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün koordinesinde 2020 yılı içinde, Bolu Belediye Başkanlığı tarafından At Yaylası'nda 139 kaçak ihata, çit ve 2 yapı, İl Özel İdaresi tarafından 16 yaylada 169 kaçak ihata, çit ve 25 yapı olmak üzere il genelinde 17 yaylada toplamda 335 işlem yapılarak 732 dekar mera arazisi işgalden kurtarılmıştır" denildi.
Ayrıca, mera ve yaylalarla ilgili yapılan işgal kaldırma işlemlerinin yasalara uygun gerçekleştiğinin belirtildiği açıklamada, hayvancılık yapan vatandaşların usulüne uygun yaptıkları barınakları hariç olmak üzere tüm meralardaki kaçak çitler ile İmar Barışı Yasası gereğince 31 Aralık 2017 tarihinden sonra yapılan kaçak yapıların kaldırılarak meraların tamamen hayvancılık yapan vatandaşların faydalanmasına sunulacağı ifade edildi.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2020-12-02 15:51:13

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