Bolu Dağı'nda yoğun sis ulaşımı yavaşlattı

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Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Sürücüler, sis nedeniyle araçlarıyla yavaş ilerledi.

İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan D-100 kara yolunun Bolu geçişinde sis etkili oldu. Bolu Dağı'nın Seymenler, Bakacak, Karanlıkdere ve Elmalık mevkilerinde sabah erken saatlerde başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. D-100 kara yolunu kullanan sürücüler, araçlarının sis farlarını yakarak, düşük hızda ilerledi.

DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2020-12-03 11:01:00



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