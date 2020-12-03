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Yıkılmaktan kurtulan 200 yıllık tarihi Katırcılar Hanı butik otel ve müze olacak Bolu'da ünlü şair Nazım Hikmet’in de kaldığı hanın restorasyonu için ilk adım atıldı

İHA

Yıkılmaktan kurtulan 200 yıllık tarihi Katırcılar Hanı butik otel ve müze olacak Bolu'da ünlü şair Nazım Hikmet’in de kaldığı hanın restorasyonu için ilk adım atıldı

Bolu’da mahkeme kararıyla yıkılmaktan kurtulan ve 200 yıllık tarihe sahip olan Katırcılar Hanı’nda restorasyon çalışmaları için ilk adım atıldı. Ünlü şair Nazım Hikmet’in de öğretmenlik yaptığı dönemde kaldığı han butik otel ve müze olarak hizmet verecek.
Bolu’da, Gölyüzü Mahallesi Şehit Kani Caddesi üzerinde bulunan ve 200 yıllık tarihe sahip olan Katırcılar Hanı için Bolu Belediyesi 2018 yılında yol genişletme çalışması nedeniyle yıkım kararı verdi. Projenin belediye tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sunulmasının ardından Katırcılar Hanı'nın yıkılarak 7 metre daha geriye yeniden ve yeni malzeme ile yapılma talebi koruma kurulunda onaylandı. 2018 yılında koruma kurulunun kararıyla yapının yıkım kararı çıktı. Yıkım kararına tepki gösteren Sebilci Bolu Kültür Derneği ve Bolu Platformu konuyu yargıya taşıdı. 1 yıl süren yargılama sonucunda Bolu İdare Mahkemesi yıkım kararını iptal etti. 31 Mart seçimlerinden sonra ise, yeni seçilen Başkan Tanju Özcan kararı temyize götürmedi.

Nazım Hikmet’e ev sahipliği yaptı
Osmanlı döneminde katırcıların ahırlarda hayvanlarını bıraktığı ve diğer 2 katındaki odalarda konakladığı Katırcılar Hanı, ünlü şairlerden Nazım Hikmet’e de ev sahipliği yaptı. Bolu Sultani Mektebi’ne öğretmen olarak tayin edilen Nazım Hikmet resmi kayıtlara göre görev yaptığı süre boyunca tarihi Katırcılar Hanı’nda yaşadı.

“Biz de yıkılmasını arzu etmiyorduk”
Mahkemenin yıkımı durdurma kararının ardından restorasyon için çalışmalara başladıklarını söyleyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Eski belediye yönetimi burasıyla ilgili yıkım kararı vermişti. Bu yıkım kararı da dava konusu edilmişti. Mahkeme buranın yıkım kararının iptaline karar verdi. Biz de buranın yıkılmasını arzu etmiyorduk. Bu kararı temyiz etmedik. Doğrudur dedik. Hemen arkasından çalışmalara başladık. Burası yıllardır atıl durumda bırakılmıştı. İçi çöp doluydu. Günlerce bunun temizliğiyle uğraştık. Covid döneminde buranın rölöve, restorasyon projeleri için ihaleye çıktık. Rölöve projesi önümüzdeki ay içinde bize teslim edilecek. Anıtlar Kurulu’na onaya göndereceğiz. Onay sürecinde bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum” dedi.

“Bahar aylarında restorasyon başlayacak”
Başkan Özcan, restorasyonu yapılacak olan Katırcılar Hanı’nın içinde restorasyonu, küçük bir müzesi ve birkaç tane butik odası olan bir eser olarak yaşatılacağını belirterek, “Eğer süreçler arzu ettiğimiz gibi gerçekleşirse bahar aylarında buranın restorasyonuna başlamayı planlıyoruz. Butik otel ve müze gibi değerlendirilmesi düşüncesi var. Çalışmalar ona dönük. Burada bir Nazım Hikmet odası olacak. Çünkü orada kalmış. Resmi kayıtlarda var. Onun dışında burası konaklama amacıyla kullanılmış bir han. Zaten katırcılar olarak kullanılıyormuş. İçerisinde restorasyonu olan, küçük bir müzesi olan ve birkaç tane butik odası olan farklı bir eser olarak Bolu’muza kazandırmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“Yaklaşık maliyet 3 milyon lira”
Restorasyon için yaklaşık maliyetin 3 milyon lira olduğunu ve özel sektörden destek alacağını kaydeden Özcan, “Buranın yapım maliyeti oldukça yüksek olacak. Bolu’daki büyük şirketlerin birisiyle ön görüşme yaptık. Onlar da buranın restorasyonuna 2021 bütçelerinden pay ayırmaya çalışacaklarını söylediler. Röleve projesi tamamlandıktan sonra yeniden gideceğim. Bütçenin tamamı belediyeden çıkmasın düşüncesiyle inşallah özel sektörün de katkısını buradan almaya çalışacağız. Yaklaşık maliyeti henüz çıkmadı ama tahmini 3 milyon olacak” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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