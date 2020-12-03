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Gölköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 22'ye geriledi

DHA

Gölköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 22'ye geriledi


Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)BOLU'da, içme suyunun karşılandığı Gölköy Barajı'nda yağışların mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle su seviyesi yüzde 22'ye geriledi. Kalan suyun 4 ay boyunca Bolu'nun ihtiyacını karşılayacak seviyede olduğu öğrenildi.
Kuraklık nedeniyle Bolu'da içme suyu kaynağı olarak kullanılan Gölköy Barajı'nda su seviyesinde azalma meydana geldi. Barajdaki doluluk oranı yüzde 22'ye düştü. 5,28 milyon metreküp su kalan barajda, suyun azalmasıyla gölde küçük çaplı adacıklar ortaya çıktı. Su seviyesi geçen sene yüzde 33 olan ve tamamen dolu olması halinde 24 milyon metreküp suyu tutabilen Gölköy Barajı'nın, mevcut doluluk oranıyla hiç yağmur yağmasa dahi kentin 4 aylık içme suyu ihtiyacını karşılayacak kapasitede olduğu, kentte su sıkıntısı yaşanmasının beklenmediği öğrenildi.
Yağışlarının başlamasıyla barajda su seviyesinin artması bekleniyor.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2020-12-03 15:09:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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