Uygulamada durdurulan otomobilden uyuşturucu ve kurusıkı tabanca çıktı

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)BOLU'da, polisin uygulaması sırasında durdurulup arama yapılan otomobilde uyuşturucu madde ve kurusıkı tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yaptığı uygulama sırasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 15 uyuşturucu hap, 6 gram esrar ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Araçta bulunan E.Ç. (23) ve S.T. (28) gözaltına alındı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2020-12-04 16:52:56
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