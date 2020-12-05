Boluspor deplasmanından mağlubiyetle ayrılan Altay'da Teknik Direktör Yücel İldiz, "Bitirici noktalarda üretemiyorsak demek ki bir hata var. Onu düzeltmemiz lazım. Bizim kendi öz eleştirimizi yapmamız lazım" dedi.

TFF 1. Lig’in 12. haftasında Altay, Bolu deplasmanında sahadan 10 mağlup ayrıldı. Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz, "23 haftalık milli takım arasından sonra oynadığımız ve kazandığımız müsabakalarla 7 puanımız vardı. Buraya da kazanmak adına gelmiştik. Ama oyuna çok da istediğimiz gibi başlayamadık. Oyunun ilk 2025 dakikası rakip bizden daha iyi oynadı. İlk yarının son 15 dakikası ve ikinci yarı oyuna ağırlığımızı koyduk. Genellikle rakip alandaydık. Sahanın en iyi arkadaşlarımızdan birisi kalemize gelen hava topunu yere düşürmesi bize pahalıya mal oldu. Oyunun sonuna kadar yüklenip de rakip alanda bu kadar oynayıp becereli olamıyorsak, bitirici noktalarda üretemiyorsak demek ki bir hata var. Onu düzeltmemiz lazım. Bizim kendi öz eleştirimizi yapmamız lazım. Bu yönümüzü tedavi etmemiz lazım” dedi.

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