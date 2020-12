14 yaşındaki down sendromlu Berkay’ın spor aşkı hiç bitmiyor Korona virüs salgını down sendromlu Berkay’ın spor aşkını engelleyemedi

Bolu’da, 6 yaşında başladığı yüzme sporuna korona virüs salgını nedeniyle ara vermek zorunda kalan down sendromlu Berkay’ın (14) spor aşkı engel tanımıyor. Yüzmede altın ve gümüş madalyaları olan Berkay, yeni başladığı karate kursunda lisans alabilmek için ter döküyor.

Bolu’da, down sendromlu olarak dünyaya gelen Berkay Sarıaslan (14), ailesinin yönlendirmesiyle 6 yaşında yüzme sporuyla tanıştı. Spora olan ilgisi dolayısıyla kısa sürede yüzmeyi öğrenen Berkay, 8 sene boyunca aralıksız olarak devam ettiği yüzme sporunda 50 metre serbest ve sırtüstünde 2 altın, 2 gümüş madalya kazandı. Başarılı bir yüzme sporcusu olan Berkay korona virüs salgını nedeniyle yüzmeye ara vermek zorunda kaldı. Spora ara veren Berkay’ın kilo aldığını ve evde kalmaktan hoşlanmadığını gören ailesi çocuklarını karate kursuna yazdırmaya karar verdi. Bolu Belediyespor Kulübü bünyesinde karate kursuna başlayan Berkay, hocası Faruk Karaman ile sıcak bir ilişki kurarak kısa sürede temel teknikleri öğrendi. Antrenmanlarda hocasını pür dikkat dinleyen ve her hareketi yapmaya çalışan Berkay ilk katasını da bitirmek üzere.



“Çok büyük planlarımız var”

Berkay’ın salonda hocası, dışarıda abisi olduğunu söyleyen Yardımcı Antrenör Faruk Karaman, “Berkay özel bir çocuk olmasının yanında benim için de çok özel bir öğrenci. Benim ilk öğrencim. Çalışmalarımıza daha çok özen gösteriyoruz. Gece yatmadan önce onu düşünüyorum. Kalkar kalkmaz neler yapabilirim diye düşünüyorum. Federasyonları arıyorum lisansını nasıl çıkarabiliriz diye. Başarıya emin adımlarla ilerliyoruz. Çok büyük planlarımız var. Berkay çok istekli ve sevecen bir çocuk. İnşallah daha da ileriye götüreceğiz. İlk katamızı öğrenmek üzereyiz. Çok az kaldı bitmesine. İstekli olduğumuz takdirde hiçbirşey zor değil. İnsanoğlunun yapamayacağı hiçbirşey yok. Hele ki Berkay gibi istekli birisinin benimle çok güzel şeyler başaracağına inanıyorum. Abi kardeş gibiyiz. Biz salona girince hocayız. Salondan dışarıda abi kardeşiz. Canım ciğerim o benim” şeklinde konuştu.



“Yapılamaz diye bir şey yok”

Berkay’ın kendilerine çok şey kattığını ifade ede baba Nedim Sarıaslan, “Berkay’ın küçüklüğünden beri spora merakı vardı. Yüzmeye başlamıştık. 78 sene yüzmeye gitti. Dövüş sporuna merakı vardı. Faruk hocamlar tanışmış olduk. Onun vasıtasıyla karateye başladık. Şuanda ilerlemekteyiz. Sporla çok değişti. Sporu bıraktığımızda en azından sağlıkla ilgili kilomuz ilerlemişti. Şuan tekrar zayıflamaya başlıyoruz. İyiyiz şuanda, spor herşey. Yapılamaz diye bir şey yok. Berkay hepsinde başarılı. Engelli diyerek geçmemek lazım. Denesinler. En azından denesinler ve görsünler. Berkay bize her anlamda çok şey kattı. O bizden değil de daha çok biz ondan öğrenmiş olduk” şeklinde konuştu.

