Kartalkaya'da 2 otelin çalışanları arasında lojman kavgası



Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU'da, Kartalkaya kayak merkezinde 2 otelin ortak kullandığı personel yatakhanesinin paylaşılamaması nedeniyle çıkan kavgayı, jandarma ekipleri biber gazı kullanarak ayırdı. Kavgaya karışan otel personellerinin birbirinden şikayetçi olması nedeniyle yatakhane olarak kullanılan bina mühürlendi.

Bolu'nun kayak merkezi Kartalkaya´da 2 otelin ortak kullandığı 3 katlı personel yatakhanesi, iddiaya göre otellerden birisinin personeli tarafından dolduruldu. Sezon hazırlıklarını tamamlayan diğer otel de personeli de yerleşmek için yatakhanede yer bulamayınca tartışma başladı. Otel sahibi ve elemanları kendi yerlerini boşaltmak için yatakhaneye gitti. Bunun üzerine yatakhanede 2 farklı otelin personeli arasında kavga başladı. Kavganın büyümesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri geldi. İki grubu biber gazı sıkarak ayıran ekipler olay yerinde bulunan kişileri ifadesini almak üzere jandarma komutanlığına götürdü. Şüpheliler ifadeleri alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakılırken, 2 otelin ortak kullandığı yatakhane binası da jandarma tarafından mühürlendi.

OTELCİLERİN YATAKHANE KAVGASI MAHKEMEDE BİTTİ

Olayın yaşandığı yatakhaneyi kullanan otel sahiplerinden Halit Ergül, "Grand Kartal olarak personel lojmanını kullanıyordum. 30 Kasım günü Kartal Otel'in müdürü ve personeli bize ait kameraları söktü. İstanbul´dan da tuttukları adamlarla kullandığımız personel yatakhanesini boşalttlar. Sezon geldiği için yoğun çalışmamız lazım. Müdürüm de personelle birlikte Kartalkaya´ya gidecekti. Kartal Otel'in bize ait bölüme, el koyduğunu bildiğim için ben olmadan gitmelerini istemedim. Kısıtlama kararı bitiğinde de birlikte Kartalkaya'ya vardık. Bize ait yatakhaneyi geri aldık. Sonra jandarma geldi. Herkesin ifadesini aldı. Durum bundan ibaret. Otel basmak gibi bir şey yok. Kendime ait yeri almak, otel basmaksa 'evet' basıldı. Şu an iki otelin personel yatakhanesi olarak kullandığı bina, jandarma tarafından boşaltıldı ve mühürlendi. Konu mahkemeye intikal etti. Mahkeme süresince her ikimiz de binayı kullanamayacağız" dedi. DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2020-12-07 15:10:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.