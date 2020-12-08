Kartalkaya, bembeyaz oldu

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'nun kayak merkezi Kartalkaya'da kar yağışı etkili oldu. Yeşil alanlar, yağışla birlikte kısa sürede bembeyaz oldu.
Bolu kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki Köroğlu Dağı'nın 18502200 metre rakımında bulunan Kartalkaya kayak merkezine, dün gece saatlerinde kar yağmaya başladı. Bir süre etkili olan kar yağışı, sabah saatlerinde durdu. Kar yağış nedeniyle kayak merkezindeki yeşil alan ve çatılarda kar örtüsü oluştu. Kar kalınlığı, 5 santimetreye ulaştı. Kartalkaya'da kayak sezonunun 14 Aralık'ta açılması bekleniyor.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2020-12-08 14:15:13
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