Gözüne kestirdiği jipi çalmak için 1 ay plan yaptı İstanbul’dan çaldığı jiple yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi

İstanbul’da park halinde gördüğü jipi 1 ay boyunca plan yaptıktan sonra çalarak Bolu’ya getiren şahıs adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İstanbul’da park halindeki bir aracın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) üzerinden yaptıkları incelemede aracın bir çekici üzerinde Bolu’ya getirildiğini belirledi. Geniş kapsamlı arama çalışması yapan ekipler, çalınan aracı kent merkezine uzak bir mahallede park halinde buldu. Aracı çaldığı belirlenen ve 10 farklı suçtan kaydı bulunan N.G. (42) gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çalınan jip ise, sahibine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Şüpheli N.G.’nin ifadesinde, “1 ay önce başka bir iş için İstanbul’a gitmiştim. Bu aracı park halinde gördüm. Plan yaparak 1 ay sonra yeniden aracın olduğu yere gittim. Bir çekiciye de aracın kendime ait olduğunu ve arıza yaptığını söyledim. Aracı çekiciye yükledikten sonra Bolu’ya getirdim” dediği öğrenildi.

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