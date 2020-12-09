Park halindeki cipi, 'arıza yaptı' diyerek çekiciye yükletip, çaldı



Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)İSTANBUL'da uzun süredir park halinde olan cipi, 'arıza yaptı' yalanıyla çekiciye yükletip Bolu'ya getiren N.G. (42) polis tarafından yakalandı.

Bolu'da yaşayan N.G. iş için gittiği İstanbul'da park halindeki cipi gördü. Bir ay sonra yeniden İstanbul'a giden N.G., aynı yerde park halinde duran cipi, çalmaya karar verdi. N.G., cipi, sürücüsünü "Aracım arıza yaptı çeker misiniz?" diyerek kandırdığı çekici ile Bolu'ya getirtti.

Ardından da farklı bir plaka takıp, kullanmaya başladı. N.G. bir süre sonra ise, cipi ıssız bir yere bırakıp, ortadan kayboldu.

Terk edilmiş haldeki cipi gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, aracın İstanbul'dan çalındığını tespit etti.

Plaka Tanıma Sistemi üzerinde yapılan araştırmada cipi Bolu'ya getiren kişinin N.G. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan N.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2020-12-09 12:26:12



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