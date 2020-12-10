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Bolu Dağı’nda kış hazırlıkları tamamlandı Zorlu kış şartlarında Bolu Dağı için 5 bin 550 ton tuz kullanıma hazır

İHA

Bolu Dağı’nda kış hazırlıkları tamamlandı Zorlu kış şartlarında Bolu Dağı için 5 bin 550 ton tuz kullanıma hazır

Bolu’da Karayolları ekipleri zorlu kış şartlarında sürücülerin sorun yaşamaması için hazırlıklarını tamamladı. Hazırlıklar kapsamında bu yıl kar ve buzla mücadele için 5 bin 550 ton tuz ve 82 ton sıvı buz çözücü madde kullanılması planlanıyor.
Türkiye'nin en önemli karayolu geçiş noktalarından olan ve İstanbul’la Anadolu’yu birbirine bağlayan Bolu Dağı'nda Karayolları ekipleri zorlu kış şartları için hazırlıklarını tamamladı. TEM Otoyolu ve D100 karayolu Bolu Dağı geçişinde yoğun kar yağışı ve trafik kazaları sebebiyle yolun ulaşıma kapanmaması için 12 ekipmanlı kamyon, 1 vakumlu süpürge, 1 çekici, 1 kurtarıcı, 1 rotatif, 3 yükleyici ve 1 vinç olmak üzere 20 iş makinesi 1 Nisan'a kadar güzergahlarda görev yapacak.
Ayrıca Karayolları ekipleri tarafından kar ve buzla mücadele için 5 bin 550 ton tuz ve 82 ton eriyik kullanılmak için hazır hale getirildi. Toplam 71 personelle 24 saat boyunca çalışacak olan Karayolları personellerinin araçlarına da kar bıçakları ve tuz sericiler takılırken, buz algılama sistemi de kışa hazır hale getirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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