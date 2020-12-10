Çekiciyle çalınan cipine 1 hafta sonra kavuştu



Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)İSTANBUL'un Bağcılar ilçesinde, 1 hafta önce N.G.'nin "Aracım arıza yaptı çeker misiniz?" diyerek çekiciye yükletip çaldığı ve polis ekiplerince Bolu'da bulunan cip, sahibi Yalçın Sakçı'ya teslim edildi. Aracını teslim almanın mutluluğunu yaşayan Sakçı, "Araçtan yüzde 99 umudu kesmiştik. Bulunması bizi mutlu etti. Aracımıza kavuştuk teşekkür ediyoruz" dedi.

Bağcılar'da oturan müteahhit Yalçın Sakçı, kendisine ait cipi iş yerinin yakınına park etti. Farklı bir otomobil kullandığı için 1 aydır cipini kullanmayan Sakçı, park ettiği bölgeye gidince aracı bulamadı. Cipinin çalındığını anlayan Sakçı, durumu polise bildirdi. Polis, cipin bulunması için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde aracın N.G. tarafından çalındığı tespit edildi. Polis, N.G.'nin, çekici sürücüsünü "Aracım arıza yaptı çeker misiniz?" diyerek kandırdığını ve cipi çekici ile Bolu'ya getirttiğini saptadı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, N.G.'nin adresini belirledi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla N.G. yakalanıp, gözaltına alınırken, cip de bulundu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan N.G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Otomobili Asayiş Şube Müdürlüğü bahçesine getiren ekipler, Yalçın Sakçı'ya aracının bulunduğunu bildirdi. Sakçı, 1 haftanın sonunda Bolu´ya gelerek, aracını teslim aldı. Sakçı aracının 1 hafta önce çalındığını belirterek, "Her gün kontrol ederdik, bir gün olmadığını fark ettik. Durumu polise söyledim. Arkadaşlar yardımcı oldu. Bolu Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ederiz. Aracımızı teslim alıyoruz. Araçtan yüzde 99 umudu kesmiştik. Bulunması bizi mutlu etti. Aracımıza kavuştuk teşekkür ediyoruz. Aracı çekiciyle gelip çalıyorlar. Aracımı kendi aracıymış ve bozulmuş gibi gösterip çekiciye çektiriyor. Camı da anahtarı kaybettik diyerek kırıyorlar" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2020-12-10 13:04:38



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