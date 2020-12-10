İstanbul’dan çekici ile çalınan cip Bolu’da sahibine teslim edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İstanbul’dan çekici ile çalınan cip Bolu’da sahibine teslim edildi

İHA

İstanbul’dan çekici ile çalınan cip Bolu’da sahibine teslim edildi

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde park halindeyken N.G. adlı şahıs tarafından arıza yaptığı yalanıyla çekiciye yükletilerek çalındıktan sonra Bolu’da polis ekipleri tarafından yakalanan cip, sahibine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul’un Bağcılar ilçesinde yaşayan müteahhit Yalçın Sakçı, bir süredir kullanmadığı cipini işyerinin yakınında bir yere park etti. Farklı bir otomobil kullandığı için 1 aydır cipini kullanmayan Sakçı, park ettiği bölgeye gittiğinde aracı yerinde bulamadı. Cipinin çalındığını anlayan Sakçı, durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, olayın gerçekleştiği bölgede yaptıkları incelemede cipin bir çekiciye yüklenerek götürüldüğünü belirledi. Çalınan cipin Bolu’da olduğunu tespit eden ekipler operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda N.G. isimli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan N.G., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Otomobili Asayiş Şube Müdürlüğü bahçesine getiren ekipler, Yalçın Sakçı'ya aracının bulunduğunu haber verdi. Sakçı, 1 haftanın sonunda Bolu’ya gelerek, aracını teslim aldı. Sakçı aracının 1 hafta önce çalındığını belirterek, "Her gün kontrol ederdik, bir gün olmadığını fark ettik. Durumu polise söyledim. Arkadaşlar yardımcı oldu. Bolu Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ederiz. Aracımızı teslim alıyoruz. Araçtan yüzde 99 umudu kesmiştik. Bulunması bizi mutlu etti. Aracımıza kavuştuk teşekkür ediyoruz. Aracı çekiciyle gelip çalıyorlar. Aracımı kendi aracıymış ve bozulmuş gibi gösterip çekiciye çektiriyor. Camı da anahtarı kaybettik diyerek kırıyorlar" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobilde uyuşturucuyla yakalandı
YEREL HABERLER Otomobilde uyuşturucuyla yakalandı
Çekiciyle çalınan cipine 1 hafta sonra kavuştu
YEREL HABERLER Çekiciyle çalınan cipine 1 hafta sonra kavuştu
Bolu’da 1 kilo 900 gram esrar ele geçirildi: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Bolu’da 1 kilo 900 gram esrar ele geçirildi: 1 ...
Bolu Dağı’nda kış hazırlıkları tamamlandı Zorlu kış şartlarında Bolu Dağı için 5 bin 550 ton tuz kullanıma hazır
YEREL HABERLER Bolu Dağı’nda kış hazırlıkları tamamlandı Zorlu kış ...
Bolu Dağı için 5 bin 550 ton tuz hazır
YEREL HABERLER Bolu Dağı için 5 bin 550 ton tuz hazır
Park halindeki cipi, 'arıza yaptı' diyerek çekiciye yükletip, çaldı
YEREL HABERLER Park halindeki cipi, 'arıza yaptı' diyerek çekiciye ...
Gözüne kestirdiği jipi çalmak için 1 ay plan yaptı İstanbul’dan çaldığı jiple yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Gözüne kestirdiği jipi çalmak için 1 ay plan ...
Kartalkaya, bembeyaz oldu
YEREL HABERLER Kartalkaya, bembeyaz oldu
Kartalkaya beyaza büründü Beyaz örtüyle kaplanan Kartalkaya havadan görüntülendi 15 Aralık’ta sezonu açacak Kartalkaya’da hafta sonu yoğun kar bekleniyor
YEREL HABERLER Kartalkaya beyaza büründü Beyaz örtüyle kaplanan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X