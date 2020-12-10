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Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)BOLU'da, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nca toplanan 3 TIR dolusu yardım malzemesi Suriye'ye doğru yola çıktı.

Bolu'da İHH tarafından Suriye için 'Rotamız iyilik, yükümüz insanlık' sloganıyla yardım kampanyası düzenlendi. Kampanyaya vatandaş ve dernek üyeleri destek verdi. Bu kapsamda toplanan kuru gıda, battaniye ve giyim malzemelerinden oluşan 3 TIR dolusu yardım malzemesi, Karaçayır Mahallesi Gazipaşa Ortaokulu'nda düzenlenen törenle Suriye'ye gönderildi.

DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2020-12-10 15:15:25



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