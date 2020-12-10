Bolu'nun en işlek caddesinde kısıtlama



Murat KÜÇÜK/ BOLU (DHA)BOLU'da, insanların yoğun olarak bulunduğu İzzet Baysal Caddesi'ndeki kişi sayısına kısıtlama getirildi. Kentin en işlek caddesinde aynı anda en fazla 2 bin kişi bulunabilecek.

Bolu´da koronavirüs tedbirleri kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, bulaş riskinin azaltılması için ek tedbirler aldı. Alınan tedbirler kapsamında kentte vatandaşların yoğun olarak bulundukları İzzet Baysal Caddesi'ndeki kişi sayısına kısıtlama getirildi. Alınan karara göre, araç trafiğine kapalı olan ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı İzzet Baysal Caddesi'nde aynı anda 2 bin kişi bulunacak. Ayrıca, kararda, insanların yüz yüze gelmemesi için yürüyüş yönleri de sağlı ve sollu olmak üzere iki taraflı yapılacak.

DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2020-12-10 16:21:27



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