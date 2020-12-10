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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pandemide sağlıklı tatilin adresi Narven Termal Kasaba

İHA

Pandemide sağlıklı tatilin adresi Narven Termal Kasaba

Bolu ormanlarının yamacında yükselmeye devam eden Narven Termal Kasaba, pandemi sürecinde sağlıklı ve güvenli bir tatil ortamı arayan tatilciler için eşsiz doğası ile ev konforunda hizmetlerine devam ediyor.
Bolu’nun Karacasu beldesinde bulunan ve bölgenin önemli turizm merkezlerinden birisi haline gelen Narven Termal Kasaba, pandemi sürecinde de sağlıklı bir tatil geçirmek isteyenlerin ilk adresi oluyor. Normalleşme sürecinde ilgili bakanlıkların yayınladığı genelgeler doğrultusunda gereken önlemleri alarak faaliyetlerini sürdüren Narven, ev konforunda tatil imkânının yanında doğa içerisinde misafirlerine unutulmaz bir tatil imkanı sağlıyor.
Koronavirüs Operasyon Komisyonu kuruldu
Narven Termal Kasaba’nın olanakları ve misafirlerinin güvenliği ve sağlığı noktasında hayata geçirilen önlemleri hakkında bilgiler veren Narven A.Ş. Genel Müdürü Serdar Yıldız, “Salgın sürecinin başında kurmuş olduğumuz ‘Koronavirüs Operasyon Komisyonu’ ilgili bakanlıklar tarafından yayınlanan genelgeleri ve güncel bilgileri salgın sürecinin başından bu yana yakından takip etmektedir. İlgili bakanlıklar tarafından yayınlanan tüm genelgeler misafirlerimizin ve çalışma arkadaşlarımızın sağlığı ve güveni için eksiksiz bir şekilde uygulanmaktadır. Bu noktada özellikle salgın sürecinin başından bu yana tesis giriş işlemleri öncesinde termal kamera ve temassız ateş ölçerler ile hem misafirlerimizin hem de çalışma arkadaşlarımızın ateş ölçümlerini gerçekleştirmekteyiz. T.C. İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca da Ekim ayı başı itibariyle tesis giriş işlemlerimizi HES Kodu Kontrolü ile sürdürmekteyiz” dedi.
“Temizlik ve hijyeni ön planda tuttuk”
Tesiste gerçekleştirilen temizlik ve hijyen çalışmaları hakkında konuşan Yıldız, “Narven olarak temizlik ve hijyeni her zaman ön planda tuttuk ve süreç içerisinde gerçekleştirdiğimiz temizlik ve hijyen çalışmalarımızı salgın süreci başladığından beri iki katına çıkarttık. Bakım dönemlerimiz içerisinde de tüm dairelerimizde bulunan koltuklar, halılar, perdeler, nevresim takımları, tüm mutfak ekipmanları başta olmak üzere dairelerimizin tamamının detaylı temizliklerini, dezenfeksiyon çalışmalarını, bakımlarını ve onarımlarını gerçekleştirdik. ‘Dezenfeksiyon Ekibimiz’ tesis genelinde misafirlerimizin ve çalışma arkadaşlarımızın sağlığı ve güveni için günde en az 16 saat aralıksız olarak dezenfeksiyon işlemlerini sürdürmektedir. Çıkış günlerimizde dairelerimize detaylı temizlik işlemlerinin ardından ekibimiz tarafından dezenfeksiyon işlemi uygulanmakta ve temiz hava ile havalandırılmaktadır. Ayrıca salgın sürecinden öncede uygulamamız olan alan girişlerindeki el dezenfeksiyon ünitelerinin sayıları 5 katına çıkartılarak misafirlerimizin kolay bir şekilde ulaşabilecekleri tüm alanlara yerleştirilmiştir” şeklinde konuştu.

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