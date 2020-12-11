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Yaralıya kalp masajı yapıldığı sırada yakınları gözyaşı döktü (2)

DHA

Yaralıya kalp masajı yapıldığı sırada yakınları gözyaşı döktü (2)


HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Bolu'da geçirdiği kaza sonucu kalp masajıyla hayata döndürülüp, hastaneye kaldırılan Mehmet Sefa Bilgen, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2020-12-11 22:35:05

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